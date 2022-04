Roma, 2 apr. (LaPresse) – “Il governo della Repubblica di Moldova, con il sostegno dei partner di sviluppo, compie sforzi notevoli per aumentare la resilienza nel settore energetico, ponendo l’accento sulla diversificazione delle fonti energetiche e sull’aumento dell’efficienza energetica”. Lo ha detto a LaPresse l’Ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia Anatolie Urecheanu, ricordando che “è stato messo in funzione il gasdotto Iasi-Ungheni-Chisinau” e che, allo stesso tempo, “per l’interconnessione del sistema energetico della Repubblica di Moldova con quello dell’Ue, è già iniziata la costruzione dell’elettrodotto Vulcanesti-Iasccea”. “L’aggressione immotivata della Russia sull’Ucraina ha colpito la situazione socio-economica e umanitaria della Repubblica di Moldova e ha ripercussioni su tutto il settore energetico nella regione ed in Europa. Tale fenomeno”, ha spiegato l’Ambasciatore, “si fa sentire anche dal sostanziale aumento dei prezzi dei carburanti, sia a livello regionale che globale. In questo contesto instabile, che colpisce l’intero continente, uno dei nostri obiettivi principali in termini di politica estera è intensificare le discussioni con i partner europei per garantire la sicurezza energetica del nostro paese”. “In questo momento”, ha sottolineato Urecheanu, “se parliamo di gas naturale, le fonti di energia della Repubblica di Moldova sono acquistate soltanto dalla Federazione Russa mentre per quanto riguarda l’elettricità, la maggior parte del fabbisogno del paese è acquistata dalla riva sinistra del Dnestr, dalla Transnistria”.

