Roma 2 apr. (LaPresse) – “In questi tempi difficili, la comunità internazionale è vicina alla Repubblica di Moldova, aiutandoci a gestire il grande flusso di rifugiati. Da soli non saremmo in grado di affrontare queste sfide, pertanto vorrei esprimere i miei più sinceri ringraziamenti ai Paesi che ci supportano. L’Italia è con noi fin dall’inizio”. Lo ha detto a LaPresse l’Ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia Anatolie Urecheanu, parlando delle ricadute della guerra in Ucraina sul Paese. “Il governo di Roma ha già concesso 8 milioni di euro attraverso l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) a sostegno degli sforzi del governo della Moldova, ma anche di altri paesi limitrofi, nonché l’importo di 2 milioni di euro attraverso la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ifrc) per rafforzare le azioni delle società nazionali della Croce Rossa nei paesi colpiti dal flusso di rifugiati ucraini”, ha spiegato l’Ambasciatore, sottolineando che “altri 10 milioni di euro saranno attivati dall’Italia attraverso il Fondo Migrazioni, destinato a rafforzare la capacità della Repubblica di Moldova di accogliere i rifugiati”. “Inoltre”, ha ricordato Urecheanu, “riceviamo aiuto anche da enti di beneficenza, gente comune e dalla numerosa comunità moldava in Italia”.

