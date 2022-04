Roma 2 apr. (LaPresse) – “Nel contesto della guerra in Ucraina, il nostro Paese non è rimasto indifferente e si è fermamente impegnato ad aiutare tutti i profughi. Dall’inizio del conflitto, la Repubblica di Moldova ha fornito supporto a più di 350mila rifugiati. Attualmente nel nostro Paese sono presenti più di 92.000 cittadini ucraini, la metà di loro, circa 47mila, sono minorenni”. Lo ha detto a LaPresse l’Ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia Anatolie Urecheanu. “Dei 90.000 profughi, meno del 10% sono nei centri appositamente organizzati per i rifugiati e il 90% sono ospitati dalle famiglie oppure alloggiano per conto proprio”, ha spiegato l’Ambasciatore sottolineando che “è stata realizzata la più grande operazione umanitaria nella storia del Paese con 107 centri di accoglienza aperti con una capacità di 9.000 residenti”. “Ma ovviamente il grande flusso di rifugiati che arriva continuamente è una grande sfida per noi”, “abbiamo ancora bisogno di strumenti finanziari flessibili per affrontare la situazione e, in particolare, di un’assistenza coordinata per il reinsediamento delle persone in altri paesi dell’Ue”, afferma Urecheanu, che ha ringraziato i partner europei, incluso il governo italiano “per la pronta risposta e per il supporto fornito per la gestione del flusso di rifugiati”. “Abbiamo instaurato un ampio dialogo con gli stati europei sul reinsediamento coordinato dei rifugiati nei loro territori”, ha detto l’ambasciatore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata