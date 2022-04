Roma 2 apr. (LaPresse) – “Siamo molto preoccupati per come potrebbero andare le cose se le ostilità dovessero continuare e non si raggiungesse un accordo di pace” tra l’Ucraina e la Russia. Lo ha detto a LaPresse l’Ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia Anatolie Urecheanu, rispondendo a una domanda sulla possibilità che le truppe russe avanzino verso Chisinau. Siamo “uno stato neutrale, rimaniamo fedeli al principio della diplomazia e crediamo nella risoluzione pacifica di qualsiasi conflitto attraverso il dialogo. Allo stesso tempo, il 12% del nostro territorio è sotto il controllo delle forze militari russe”, ha ricordato l’ambasciatore, chiarendo poi di non essere a conoscenza dei piani del presidente russo Vladimir Putin. “Tutti se lo chiedono, ma purtroppo non ho una risposta e credo che nessuno lo sappia con precisione”, ha sottolineato Urecheanu.

