Mosca, 2 apr. (LaPresse/AP) – L’organizzazione indipendente Ovd-Info che monitora gli arresti di tipo politico in Russia ha affermato che 208 persone sono state fermate durante le manifestazioni tenutesi sabato in tutto il paese per protestare contro l’operazione militare russa in Ucraina. Le manifestazioni si sono svolte in 17 città russe, dalla Siberia fino all’ovest del Paese. Più di 70 persone sono state fermate a Mosca e un numero simile a San Pietroburgo, ha detto l’organizzazione.

