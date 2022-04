Cernobbio (Como), 2 apr. (LaPresse) -“Bisogna proseguire il Pnrr. Non si può dire prendo il piano nazionale, lo butto via e ricomincio”. Cosìil ministro dell’economia, Daniele Franco, intervenendo alla 33sima edizione Workshop ‘Lo scenario dell’economia e della finanza’ organizzato da The European House – Ambrosetti, a Cernobbio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata