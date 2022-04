Roma, 2 apr. (LaPresse) – Sulle riforme legate al Pnrr “il governo deve andare avanti senza se e senza ma, serve un riformismo competitivo”. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, durante la conferenza stampa in occasione della presentazione del rapporto di previsione del Centro Studi spiegando che serve “fare quelle riforme che da trent’anni il paese aspetta, che lo rendano competitivo, e che non si sono mai fatte”. Secondo Bonomi, “su quelle ovviamente bisogna andare avanti mentre sul resto fatico a capire se – permettetemi la battuta – oggi sono più importanti 52 km di piste ciclabili o forse realizzare quegli impianti di rigassificazione di cui abbiamo bisogno e che possono portare sollievo alle bollette energetiche di imprese e famiglie”. Il rischio, secondo il presidente degli industriali, “è che faremo le 52 piste ciclabili e ci andremo tutti perché non avremo altro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata