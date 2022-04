Milano, 2 apr. (LaPresse) – Risultato storico per l’Aprilia che conquista la pole position nel Gran Premio di Argentina con Aleix Espargaro. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, il pilota spagnolo ha fatto segnare il miglior tempo in qualifica con 1’37″688. Alle sue spalle in prima fila le due Ducati Pramac dell’altro spagnolo Jorge Martin, staccato di 0.151 centesimi, e dell’italiano Luca Marini, a 0.431. In seconda fila Pol Espargaro su Honda, quarto a 0.477, seguito da Maverick Vinales, quinto sull’altra Aprilia a 0.508. Sesto Fabio Quartararo su Yamaha, a 0.5913. Delusione per gli altri piloti italiani, con Francesco Bagnaia su Ducati, Enea Bastianini su Ducati del Team Gresini e Franco Morbidelli su Yamaha, tutti fuori dalla top ten e costretti a una gara in salita.

