Roma 2 apr. (LaPresse) – Speriamo che la Conferenza internazionale dei donatori per aiutare la Repubblica di Moldova, che si terrà il 5 aprile a Berlino “abbia come risultato un pacchetto sostanziale di aiuti”. Lo ha detto a LaPresse l’Ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia Anatolie Urecheanu. “Il governo di Chisinau è pienamente impegnato in un processo di riforme che hanno la finalità di sostenere il percorso di integrazione europea del paese, sostenuto dalla stragrande maggioranza dei cittadini. Ovviamente per realizzare le riforme abbiamo bisogno di sostegno, anche finanziario, dall’Ue, dagli stati membri ma anche da parte di altri partner di sviluppo”, ha spiegato l’ambasciatore, sottolineando che la Conferenza “si concentrerà sulla valutazione della situazione finanziaria della Repubblica di Moldova e sull’assistenza necessaria nel contesto della crisi dei rifugiati dall’Ucraina”. “Romania, Germania e Francia hanno annunciato precedentemente il lancio di una Piattaforma di supporto per la Repubblica di Moldova (Moldova Support Platform) e hanno fatto appello a donazioni da parte degli stati membri dell’Ue, del G7, delle istituzioni finanziarie internazionali e degli altri stati ed organizzazioni”, ha ricordato Urecheanu spiegando che “il supporto economico sarà indirizzato verso cinque ambiti identificati dagli organizzatori in cui la Repubblica di Moldova ha bisogno di aiuto, quali: energia, rifugiati, lotta alla corruzione, gestione delle frontiere, economia”.

