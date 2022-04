Roma, 2 apr. (LaPresse) – “Il 4 marzo la Presidente del Paese, il Primo Ministro e il Presidente del Parlamento della Repubblica di Moldova hanno firmato pubblicamente la domanda di adesione all’Unione Europea. Il nostro Paese ha adottato il corso di integrazione europea più di 20 anni fa e nel 2014 la Moldova ha firmato l’Accordo di Associazione con l’Ue. Come si può vedere, abbiamo compiuto alcuni passi concreti in questa direzione. Ma con la decisione del nostro Paese di fare domanda per l’adesione proprio ora, quando l’aggressione russa è anche un attacco ai valori democratici della civiltà occidentale, abbiamo voluto sottolineare che siamo e vogliamo rimanere parte del mondo libero”. Lo ha detto a LaPresse l’Ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia Anatolie Urecheanu. “Ovviamente non ci illudiamo di diventare membri subito dopo l’accettazione della domanda da parte di Bruxelles. Quello che vogliamo immediatamente è un chiaro riconoscimento della prospettiva europea della Repubblica di Moldova e l’avvio delle negoziazioni sui capitoli. Siamo consapevoli, e non solo a livello di governo, ma di tutta la società, che andremo ad attuare le riforme necessarie, per avanzare economicamente, al fine di soddisfare le condizioni per l’integrazione europea”, ha spiegato l’Ambasciatore.

