Roma, 2 apr. (LaPresse) – “L’inflazione in Italia resterà sugli alti valori attuali per gran parte del 2022 e in media si assesterà al +6,1%, con una revisione al rialzo di +4,7 punti dallo scenario di ottobre. Nel 2023, invece, è attesa una discesa al +2,0%, per il ribaltarsi delle due traiettorie attualmente in atto: è atteso un aumento significativo dell’inflazione di fondo anche in Italia, con un ampio ritardo, grazie al recupero del Pil, e l’esaurirsi graduale dell’impatto del rincaro di petrolio e gas sulla variazione dei prezzi al consumo energetici calcolata sui 12 mesi, anche se i livelli delle quotazioni caleranno di poco e resteranno molto alti come ipotizzato”. Lo stima il centro studi di Confindustria nel report di primavera, sottolineando che “la dinamica salariale, seppur in rialzo, non è prevista esercitare eccessive pressioni inflazionistiche”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata