Roma, 2 apr. (LaPresse) – “Il centro-destra è la nostra casa naturale. Insieme oggi sosteniamo il governo Draghi, che noi abbiamo voluto e che deve durare fino alla fine della legislatura, per completare il buon lavoro fatto finora e per fronteggiare i disastrosi effetti della crisi ucraina sul mercato dell’energia e delle materie prime”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un saluto al Congresso costituente di ‘Verde è Popolare’ di Gianfranco Rotondi.

