Roma, 2 apr. (LaPresse) – “Se non si fa in Europa, Italia il tetto sui prezzi di mercato del gas si può e si deve fare. Il governo ha conferito ad Arera tutti i poteri necessari per farsi comunicare i dati dagli operatori. È una misura che si può varare in 48 ore, commisurata al prezzo reale e durata reale dei contratti”. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in conferenza stampa.

