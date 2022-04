New York (Usa), 2 apr. (LaPresse) – Il giudice federale di New York, Alison J. Nathan ha rifiutato di respingere la condanna di Ghislaine Maxwell per traffico sessuale, nonostante un giurato abbia omesso di rivelare, prima dell’inizio del processo, di essere stato vittima di abusi sessuali durante l’infanzia. Maxwell è stata condannata a dicembre per aver aiutato il milionario Jeffrey Epstein ad abusare sessualmente di diverse ragazze adolescenti. Il giudice ha rifiutato di ordinare un nuovo processo, settimane dopo aver interrogato il giurato sul motivo per cui non ha rivelato gli abusi nel questionario durante il processo di selezione della giuria. Il giurato aveva detto di aver “scremato troppo in fretta” il questionario e di non aver dato intenzionalmente la risposta sbagliata a una domanda sull’abuso sessuale. “Non ho mentito per entrare in questa giuria”, ha assicurato.

