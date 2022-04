Cernobbio (Como), 2 apr. (LaPresse) – “L’andamento dei prezzi del gas” vede “quello attuale due volte e mezzo quello di agosto scorso. Fino a febbraio pensavamo che questo rallentasse ma non arrestasse il nostro recupero. Nel breve periodo bisogna mitigare l’impatto dei prezzi della energia sulle famiglie e sulle imprese. Va protetta la competitività. Siamo intervenuti più volte per mitigare l’impatto dei costi della energia. Abbiamo stanziato sinora 19 miliardi. Interventi come il credito di imposta per le imprese. I 25 centesimi in meno di costo del carburante. Ulteriori interventi sono senz’altro possibili”. Così il ministro dell’economia, Daniele Franco, intervenendo alla 33sima edizione Workshop ‘Lo scenario dell’economia e della finanza’ organizzato da The European House – Ambrosetti, a Cernobbio. “Con gli eventi in Ucraina c’è una crisi della fiducia delle famiglie e una estrema incertezza. E la crescita potrebbe ridursi fortemente “, aggiunge.

