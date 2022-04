Cernobbio (Como), 2 apr. (LaPresse) – “Ogni previsione fatta ora, dobbiano sapere che nel breve dovrà essere adattata. Non si sa infatti quando la guerra” in Ucraina ” finirà e come saranno i prezzi dell’energia fra un anno”. Così il ministro dell’economia, Daniele Franco, intervenendo alla 33sima edizione Workshop ‘Lo scenario dell’economia e della finanza’ organizzato da The European House – Ambrosetti, a Cernobbio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata