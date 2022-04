Roma, 2 apr. (LaPresse) – “Siamo d’accordo perché prosegua la sospensione del Patto di stabilità, siamo davanti ad una situazione che nessuno poteva prevedere, ma non capiamo perché non si possa sospendere anche il sistema Ets. In momento come questo – in cui abbiamo sospeso il Patto, che sembrava un monolite inamovibile – allora perché sul tema dell’energia non si può rivedere totalmente o sospendere l’Ets?”. A porsi questa domanda è Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, in conferenza stampa, che sottolinea come l’Ets dimostri peraltro una finanziarizzazione ed una speculazione che Bonomi definisce “pazzesca”. “Fino a due anni fa, compravamo i certificati per 7 euro, ora sono a 90 euro”, spiega infatti. Un segno evidente, per Bonomi, che “che non è più un tema industriale, ma è un tema di speculazione”, quindi “dobbiamo e possiamo intervenire e non capisco perché non si faccia”, ribadisce Bonomi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata