Cernobbio (Como), 2 apr. (LaPresse) – “La prossima settimana presentiamo il Def in cui facciamo una previsione cauta sul Pil. Siamo in una situazione di Grandissima incertezza. Meglio essere criticati per essere stati pessimisti, che troppo ottimisti”.

