Cernobbio (Como), 2 apr. (LaPresse) – In tema di politica di bilancio “l’anno scorso abbiamo chiuso con un deficit molto più basso delle previsioni precedenti e quest’anno il deficit quest’va ancora ridotto e dobbiamo stare sulla strada della riduzione anche per i prossimi anni”. Così il ministro dell’economia, Daniele Franco, intervenendo alla 33sima edizione Workshop ‘Lo scenario dell’economia e della finanza’ organizzato da The European House – Ambrosetti, a Cernobbio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata