Roma, 2 apr. (LaPresse) – I rincari dei prezzi energetici (+52,9% annuo a marzo) – dovuti alla guerra russo-ucraina – strozzano le famiglie, comprimendone il potere d’acquisto. Lo si legge nel report di primavera del centro studi di Confindustria, che spiega come “ciò influirà sull’ampiezza e il ritmo di crescita dei consumi, il cui recupero è stato prima ostacolato dall’aumento dei contagi e ora anche dalla maggiore incertezza che influenza la fiducia, che a marzo è crollata”. La normalizzazione della propensione al risparmio delle famiglie, ancora elevata nel 2021 (13,5% in media fino al terzo trimestre) sembra quindi rinviata: famiglie e imprese, infatti, saranno indotte a rivedere cautamente le proprie decisioni di consumo e di investimento. “L’indice di incertezza della politica economica per l’Italia è salito del 21,1% nella media dei primi due mesi del 2022 rispetto al quarto trimestre del 2021 ed è destinato ad aumentare ulteriormente da marzo. Dopo il fallimento di Lehman Brothers era salito del 30,7%; dopo l’attacco alle Torri Gemelle dell’85,0%”, ricorda Confindustria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata