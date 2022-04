Roma, 2 apr. (LaPresse) – “Cari amici, i motivi di consonanza fra noi sono tanti e tali che sarebbe difficile ricordarli tutti. Mi limito quindi ad osservare che voi siete parte di quel centro che è essenziale per vincere le elezioni e per avere un centro-destra di governo credibile in Europa e nel mondo”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un saluto al Congresso costituente di ‘Verde è Popolare’ di Gianfranco Rotondi. “Un centro che non può essere neutrale fra destra e sinistra, che è alternativo alla sinistra e distinto dalla destra come lo sono i partiti del PPE. Un centro che deve essere trainante per vincere, con i nostri alleati del centro-destra, le prossime elezioni politiche, quando si tornerà alla naturale dialettica fra due schieramenti – dice Berlusconi – Forza Italia sta lavorando per questo, e i risultati stanno premiando la nostra linea di coerenza e di rigore. Il vostro aiuto è stato molto importante fino ad oggi e lo sarà ancora di più in futuro.

