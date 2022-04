Napoli, 2 apr. (LaPresse) – Questa mattina un nuovo messaggio intimidatorio è stato recapitato a don Maurizio Patriciello, sacerdote della chiesa del Parco Verde di Caivano (Napoli), già vittima di minacce della criminalità organizzata nelle scorse settimane. ‘Bla bla.Pe mo’ (‘pe mo’ in dialetto napoletano vuol dire ‘per ora’) è il messaggio scritto su un cartellone affisso con del ferro filato all’esterno della parrocchia di San Paolo Apostolo, probabilmente stanotte. “Gli inquirenti stanno cercando di capire quale sia il messaggio veicolato. Tutto nelle mani del buon Dio”, ha scritto il prete sui social. Don Maurizio, mercoledì, ha ricevuto la scorta per le intimidazioni subite e ieri, a Napoli, ha incontrato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese proprio per parlare della situazione del Parco Verde di Caivano, area fra le provincie di Napoli e Caserta da anni nel degrado e nelle mani della criminalità.

