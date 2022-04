Milano, 2 apr. (LaPresse) – Lo Spezia ha battuto il Venezia per 1-0 nell’anticipo della 31/a giornata di Serie A. Gara decisa dal gol di Gyasi al 94′. Un risultato che lancia lo Spezia a quota 32 punti in classifica, a +10 sulla zona retrocessione occupata proprio da Venezia e Genoa. I liguri riscattano in nel migliore dei modi il pesante ko con il Sassuolo prima della sosta e vedono la salvezza ora più vicina. I lagunari, privi del tecnico Zanetti squalificato, incassano la quinta sconfitta consecutiva scivolano al penultimo posto anche se con una gara ancora da recuperare. Partita molto tattica, con poche vere occasioni da una parte e dall’altra, il gol vittoria arriva in pieno recupero con Gyasi abile ad approfittare di un controllo errato in area di Caldara su un precedente tiro di Manaj respinto dal portiere. Quinto centro stagionale per l’attaccante ligure, pesantissimo.

