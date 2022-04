Roma, 2 apr. (LaPresse) – Il Torino espugna il campo della Salernitana. Finisce 1-0 per gli ospiti grazie al calcio di rigore messo a segno da Belotti al 18′ del primo tempo. Il centravanti granata ha realizzato al secondo tentativo dopo che la prima battuta dal dischetto era stata respinta dal portiere campano Sepe ma l’arbitro Piccinini ha fatto ripetere l’esecuzione. Nel secondo tempo annullato per fuorigioco con l’ausilio del Var il raddoppio di Singo mentre i padroni di casa hanno giocato in dieci dall’85’ per l’espulsione di Fazio causa doppia ammonizione. I minuti finali della partita si sono disputati sotto una fitta grandinata. Grazie a questa vittoria la squadra di Juric sale a quota 38 punti in classifica mentre la Salernitana resta ultima al 16.

