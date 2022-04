Torino, 2 apr. (LaPresse) – “Domani Dybala gioca”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia della gara di campionato contro l’Inter. “Con la società siamo in linea su tutto, io espongo le mie idee, la società espone le sue, ala fine troviamo sempre una unità di intenti per programmare e andare avanti – ha aggiunto in merito alla decisione del club di non rinnovare il contratto dell’argentino – Quando le scelte vengono fatte si fanno tutti insieme”.

