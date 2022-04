Milano 1 apr. (LaPresse) – “Sto bene, ho ripreso a studiare. Sono molto contento di essere qui con voi oggi. E’ molto difficile fare dei piani per il futuro perché la mia non è una vera libertà. Le udienze sono state continuamente rinviate. Non vedo l’ora di tornare a Bologna a studiare e di tornare alla mia vita normale. E’ tutto sospeso in attesa del processo”. Lo ha detto il ricercatore e attivista egiziano Patrick Zaki, in collegamento video con il Forum Casa Comune in corso alla Fondazione Feltrinelli di Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata