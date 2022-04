Kiev (Ucraina), 1 apr. (LaPresse) – “Loro hanno detto: tre o cinque giorni. Pensavano che sarebbero bastati per impadronirsi del nostro intero stato. Sono già 36 giorni. E siamo in piedi. E continueremo a combattere. Fino alla fine”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio. “Ma sappiamo cosa stanno pianificando e cosa stanno facendo”, ha spiegato. “Sappiamo che si stanno allontanando dalle aree in cui li stiamo battendo per concentrarsi su altre che sono molto importanti. Su quelle dove le cose possono essere difficili per noi”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata