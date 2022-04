Milano, 1 apr. (LaPresse) – Almeno 53 siti storici e religiosi in Ucraina sono stati danneggiati dall’inizio dell’invasione russa. Lo comunica l’Unesco che, insieme alla sua agenzia gemella Unitar (Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca), ha istituito “un sistema per monitorare lo stato di conservazione dei principali siti e monumenti ucraini tramite immagini satellitari”.

