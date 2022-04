Roma, 1 apr. (LaPresse) – “Edy Ongaro non lo conoscevo, so che era di Giussago di Portogruaro. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e al figlio”. Lo dice a LaPresse Florio Favero, sindaco di Portogruaro, commentando la notizia della morte del miliziano italiano in Donbass.

