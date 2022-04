Leopoli (Ucraina), 1 apr. (LaPresse/AP) – Sono ripresi in collegamento video i colloqui fra Russia e Ucraina. Il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, ha pubblicato una foto e l’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato ad Associated Press la ripresa dei negoziati. I colloqui di oggi giungono tre giorni dopo l’ultimo incontro fra le delegazioni, avvenuto in Turchia. “Le nostre posizioni su Crimea e Donbass sono invariate”, ha detto il capo negoziatore russo. La Russia ha annesso la penisola di Crimea nel 2014. Il Donbass è la regione industriale a maggioranza russofona dove i separatisti filo-russi combattono contro le forze ucraine dal 2014.

