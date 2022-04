Roma, 1 apr. (LaPresse) – Riguardo alla situazione in Ucraina, il premier cinese Li Keqiang ha affermato, durante il summit Cina-Ue, che Pechino “si oppone sia a una guerra calda che a una guerra fredda, si oppone alla divisione in blocchi e a una presa di posizione”. Lo ha riferito su Twitter il direttore generale per gli Affari europei del ministero degli Esteri cinese Wang Lutong.

