Roma, 1 apr. (LaPresse) – “La perdita di un parrocchiano è un motivo in più per pregare per la pace”. Lo dice a LaPresse don Corrado, parroco della chiesa di Giussago di Portogruaro, paese d’origine di Edy Ongaro, il miliziano italiano morto in Donbass.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata