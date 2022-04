Torino, 1 apr. (LaPresse) – Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, parlando della possibilità di annullare la decisione di passare ai pagamenti in rubli per il gas russo, ha affermato che ora questa è l’opzione preferita, ma non ha escluso tale possibilità “se si verificano altre condizioni”. “Naturalmente, se si verificano altre condizioni, in questo caso non c’è nulla di cemento armato, ma nelle condizioni attuali i rubli sono l’opzione preferibile e più affidabile per noi”, ha affermato Peskov citato da Ria Novosti.

