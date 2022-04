Torino, 1 apr. (LaPresse) – “La comunità internazionale, in particolare la Cina e l’Ue, hanno la responsabilità reciproca di utilizzare la loro influenza congiunta e diplomazia per porre fine alla guerra russa in Ukraine e alla connessa crisi umanitaria”. Così il presidente del Consiglio Ue Charles Michel su Twitter dopo i colloqui in videocollegamento con il premier cinese Li Keqiang e in attesa di quelli con il presidente Xi Jinping.

