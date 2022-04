Roma, 1 apr. (LaPresse) – La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola è arrivata a Kiev ed è intervenuta nella Verkhovna Rada, il parlamento ucraino. “Un atto coraggioso! Grazie per la tua visita, questo è un messaggio importante per il mondo”, scrive il deputato ucraino, Roman Hryshchuk, in un tweet in cui posta una foto dell’intervento.

