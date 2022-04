Kiev (Ucraina), 1 apr. (LaPresse) – Secondo il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, si sta verificando un raggruppamento delle truppe russe poiché “non possono sostenere la pressione” per continuare un assalto all’Ucraina da tre fronti. La decisione di Mosca di ridurre l’attività militare sui due fronti di Kiev e Chernihiv è arrivata in un momento in cui “le forze ucraine hanno iniziato a respingerli con successo dai villaggi e dalle piccole città sotto l’assedio di Kiev”, ha spiegato Kuleba alla Cnn. “Il motivo per cui hanno detto che era perché sentivano di non poter sostenere la pressione e di non poter mantenere la prima linea intorno a Kiev”. Kuleba ha affermato che potrebbe essere indicativo del fatto che il presidente russo Vladimir Putin stia diventando più realistico sulla sua strategia militare: “Non riesco a immaginare che il ritiro delle forze russe dal nord dell’Ucraina non sia stato ordinato da lui”.

