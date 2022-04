Roma, 1 apr. (LaPresse) – “Quando abbiamo pensato a questa Ministeriale in un incontro a Roma, non immaginavamo che ci saremmo dovuti confrontare con una sfida ancor più grande delle tante già sul tavolo: la guerra mossa contro uno Stato membro del Consiglio d’Europa. Una guerra inimmaginabile che dilania il continente europeo tre quarti di secolo dopo la riconciliazione di cui proprio il Consiglio d’Europa, è stato grande protagonista”. Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, indirizzandosi al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejcinovic Buric, all’apertura dei lavori della Conferenza ministeriale a dedicata a cultura e patrimonio culturale, in svolgimento oggi al Palais d’Europe di Strasburgo nel quadro della presidenza italiana di tale organismo.

