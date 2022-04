Roma, 1 apr. (LaPresse) – “Siamo in un momento critico per tutta l’Europa e l’Unione Europea deve mostrarsi coraggiosa. Per il nostro Paese e per tanti altri Stati membri serve subito un tetto massimo al prezzo del gas”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che oggi e domani sarà in missione in Azerbaijan per rafforzare la partnership energetica tra Roma e Baku. “Come Italia lo stiamo chiedendo con forza e andremo avanti con la massima determinazione. Non possono esserci tentennamenti”, ha aggiunto il ministro.

