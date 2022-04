Kiev (Ucraina), 1 apr. (LaPresse) – La Croce Rossa non è riuscita a raggiungere la città assediata di Mariupol e proverà di nuovo a evacuare i civili domani, sabato. Una squadra che si stava recando a Mariupol è stata costretta a tornare a Zaporizhzhia “dopo che accordi e condizioni hanno reso impossibile procedere”, si legge nel comunicato del Comitato Internazionale della Croce Rossa. La squadra era composta da tre veicoli e nove membri del personale. “Affinché l’operazione abbia successo, è fondamentale che le parti rispettino gli accordi e forniscano le condizioni e le garanzie di sicurezza necessarie”, sottolinea ancora il comitato. “Se e quando l’operazione di passaggio sicuro avverrà, il ruolo del Cicr come intermediario neutrale sarà quello di accompagnare il convoglio da Mariupol verso un’altra città in Ucraina”.

