Mosca (Russia), 1 apr. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato ai militari di rafforzare i confini occidentali del Paese in modo che nessuno possa mai pensare di lanciare un attacco. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alla principale rete televisiva della Bielorussia. Peskov ha spiegato che il ministro della Difesa Sergei Shoigu stava lavorando a un piano di sicurezza. “Ovviamente questo sarà fatto in modo da renderci sicuri e assicurarci che non passi per la mente a nessuno di attaccarci”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata