Pechino (Cina), 1 apr. (LaPresse/AP) – “In qualità di colpevole e principale istigatore della crisi ucraina, gli Stati Uniti ha portato la Nato a impegnarsi in cinque cicli di espansione verso est negli ultimi due decenni dopo il 1999”. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian in un briefing. “Il numero dei membri della Nato è aumentato da 16 a 30 e si sono spostati verso est per oltre 1.000 chilometri vicino al confine russo, spingendo la Russia con le spalle al muro passo dopo passo”, ha detto Zhao, secondo cui la Nato avrebbe dovuto essere sciolta dopo lo scioglimento dell’Unione sovietica.

