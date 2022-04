Milano, 1 apr. (LaPresse) – “Ci sono stati dei passi in avanti. Le posizioni delle parti si stanno avvicinando. Quando ci sarà l’ok da entrambe su questi punti, speriamo di avere un documento finale. Non escludiamo la possibilità di un incontro tra il presidente Putin e Zelensky. Quando sarà pronto il documento, la Russia e l’Italia dovranno lavorare insieme per definire al meglio queste garanzie”. Lo ha detto l’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov in un’intervista a ‘Quarto grado’ su Rete4.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata