Milano, 1 apr. (LaPresse) – Il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che centinaia di persone tentare l’assalto alla sua residenza. La decisione arriva in un momento in cui il Paese sta affrontando una crisi economica senza precedenti, con i manifestanti che incolpano la “cattiva gestione” del governo. Rajapaksa ha affermato di ritenere che ci sia una “emergenza pubblica in Sri Lanka”, che rende necessaria la decisione di applicare leggi dure.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata