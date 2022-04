Torino, 1 apr. (LaPresse) – Oggi si insedia come capitano reggente della Repubblica di San Marino Paolo Rondelli, socio di Arcigay Rimini e fino al 2021 vicepresidente e responsabile cultura, “si tratta di un fatto storico perché è il primo capo di stato al mondo dichiaratamente omosessuale e attivista per i diritti della comunità LGBTI. Ci sono precedenti tra Premier e ministri, ma è la prima volta al mondo per un capo di stato”. Lo rende noto Arcigay Rimini. “In pochi anni San Marino ha approvato le unioni civili paritarie grazie anche al contributo di Paolo Rondelli e alla collaborazione di Arcigay Rimini, ha inserito il divieto di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale nella legge costituzionale grazie a un referendum vinto con la schiacciante maggioranza del 71%, e recentemente ha anche approvato finalmente l’interruzione volontaria di gravidanza col 77%”, rimarca Arcigay Rimini.

