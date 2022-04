Milano 1 apr. (LaPresse) – “Le risoluzioni europee sono come bolle di sapone, non succede niente dall’altra parte del Mediterraneo. È tempo che la politica faccia delle scelte verso i diritti umani, non bastano più le risoluzioni”. Lo ha detto la mamma di Giulio Regeni, Paola Deffendi, in collegamento con il Forum Casa Comune in corso alla Fondazione Feltrinelli di Milano. “Nessuno pensi che queste soluzioni e il tempo ci fermino assolutamente no”, ha aggiunto Deffendi, esprimendo “disappunto” per come l’Ue ha accolto “su un tappeto rosso “il dittatore Al Sisi” in occasione della Cop26.

