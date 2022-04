Milano, 1 apr. (LaPresse) – Secondo i dati Eurostat l’Italia nel 2020 era il primo paese europeo per numero di Neet, cioè i giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione. Lo ricorda la Caritas nel suo Rapporto Povertà 2021.

