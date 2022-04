Roma, 1 apr. (LaPresse) – Il tribunale amministrativo regionale “Condanna il ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente e le liquida nella misura di € 1.000,00 oltre accessori di legge”. E’ quanto si legge nel dispositivo con cui il Tar del Lazio ha annullato il Daspo per Stefano Puzzer, leader No green pass dei portuali di Trieste.

