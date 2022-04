Trieste, 1 apr. (LaPresse) – “Ho saputo che il Tar mi ha tolto il Daspo da Roma, sto guidando, ero in lacrime fino a venti minuti fa. Per quello di Pordenone l’udienza mi sembra sia il 6 aprile. Sono felice? Direi: dopo tutto quello che mi hanno detto e come mi hanno dipinto: sembravo il più pericoloso terrorista di Italia”. Lo ha detto a LaPresse Stefano Puzzer, portuale di Trieste e anima delle proteste ‘no pass’, che ha reso noto l’annullamento, da parte del Tar del Lazio, del Daspo che aveva ricevuto dalla città di Roma. “Non ho rivincite da prendere con nessuno – ha aggiunto Puzzer – sono solo contento che sia stata fatta giustizia fatta: non ho fatto nulla. Ringrazio la mia famiglia, gli amici e soprattutto l’avvocato Stefania Capellari”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata