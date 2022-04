Roma, 1 apr. (LaPresse) – “Abbiamo ricevuto la comunicazione da parte di Gazprom e la stiamo analizzando. Per il momento non abbiamo altri commenti”. Questo il commento di Eni in merito alla notifica che il colosso russo del gas ha inviato ai propri clienti sul nuovo meccanismo per i pagamenti del gas in rubli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata