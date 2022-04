Roma, 1 apr. (LaPresse) – “È stato un pesce d’aprile, sicuramente riuscito. Ho ricevuto centinaia di telefonate”. Così a LaPresse il deputato Forza Italia Elio Vito, dopo il tweet di questa mattina dove annunciava di aver lasciato Forza Italia per entrare a far parte del gruppo del Partito democratico. “Silvio (Berlusconi, ndr) mi ha chiamato quando si è saputo che era un pesce d’aprile e si è messo a ridere dicendomi ‘meno male, bentornato’. Io lo conosco da trent’anni e so che lui agli scherzi ci sa stare – aggiunge – Credo che il mio disagio in Forza Italia abbia contribuito a renderlo veritiero. Il tweet era uno scherzo ma il mio disagio in Forza Italia è vero”.

